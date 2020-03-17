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Ситуация с распространением коронавируса в России на данный момент намного благополучнее, чем во многих других странах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали работу сайта, на котором коммуницируется вся последняя информация в мире и в России.

«Для удобства с «Яндексом» создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, то есть просто подойти и посмотреть — сколько, что, многих это беспокоит. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке», — рассказал Мишустин президенту.

На сайте размещаются оперативные данные по развитию ситуации с коронавирусом по миру, в том числе по заболеваемости и выздоровлению. Мишустин рассказал, что на сайте есть раздел, в котором размещена информация по топ-10 странам с неблагоприятным развитием ситуации.

«В Китае видно, что замедлился темп, это суточный темп прироста, то есть умерших всего 0,53%. Соответственно растет на 19% Италия, Иран, Испания — плюс 17%, Германия — 30%, США — 23%», — сказал премьер-министр.

Так, заметил он, осуществляется мониторинг.

«Южная Корея — ноль», — обратил внимание президент РФ.

Мишустин, рассказывая о работе сайта, заметил, что системы будут совершенствоваться, как и поисковики. Говоря об оперативных данных по ситуации с вирусом по России, Мишустин заметил, что на сайте абсолютно открыто публикуются данные.

«То есть, как только какая-то первичная поликлиника или звено выявляют ситуацию, она все это дает в этот центр», — сказал премьер.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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