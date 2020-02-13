Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства поручил своему заместителю Татьяне Голиковой оперативно реагировать на дефицит импортных лекарств для лечения редких заболеваний у детей. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Просил бы вас следить за потребностью таких лекарств, особенно если у нас пока нет качественных отечественных аналогов. И в случае необходимости реагировать максимально оперативно», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что правительство выделяет деньги на приобретение лекарственных препаратов, которые необходимы больным детям.

«Проблема, очевидно, требует системного решения», — подытожил премьер-министр.

4 февраля врачи заявили о дефиците в России лекарств для лечения рака у детей. Самая большая проблема с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при терапии лейкозов.

23 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал не допускать перебоев с лекарствами в стране. Он отметил, что необходимо придерживаться определенно плана, при котором фармацевтическая промышленность будет точно знать, какие препараты необходимы на текущий момент и в перспективе.

15 января в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал больше не допускать перебоев с важными лекарствами. Кроме того, он отметил, что нужно безупречно отладить работу по ввозу незарегистрированных в России лекарств.