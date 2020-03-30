Меры по ограничению перемещения людей, принятые в Москве и Московской области, являются логичными. Об этом 30 марта в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

«Шаги, которые там (в Москве и Подмосковье. — Ред.) предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Мишустин поручил главам субъектов федерации «обратить внимание» на опыт столицы и Подмосковья, и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста в связи с распространением коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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