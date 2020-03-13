Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Аскаром Маминым обсудил торгово-экономическое сотрудничество. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России, 13 марта.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении.

1 февраля Мишустин назвал братскими российско-казахстанские отношения. Он отметил, что отношения между странами «динамически развиваются», а страны играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Накануне, 31 января, Мишустин в Алма-Ате принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Кроме того, он выступил на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».