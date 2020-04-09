Правительство до конца недели подготовит все решения для реализации поручений президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, он подписал распоряжения для поддержки потерявших работу граждан и документ о переводе в онлайн-режим работы с безработными россиянами. Регистрация безработных будет проходить дистанционно.

Также правительство в самые сжатые сроки составит график передачи дополнительного коечного фонда регионам, подчеркнул Мишустин.

Как добавил премьер-министр, будет упрощен порядок оформления инвалидности, это станут делать заочно. Уже имеющаяся инвалидность будет продлена автоматически.

Ранее в четверг Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия» поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продовольственные товары.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству, своей администрации и главам регионов до конца недели подготовить план действий в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 выявлены за последние сутки. За весь период скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

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