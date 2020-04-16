Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Гриднева заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16 апреля.

«Назначить Гриднева Олега Владимировича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе.

Гриднев родился в 1968 году. В 1991 году закончил Ростовский медицинский институт в 1991 году по специальности «лечебное дело», квалификация «врач-уролог». В 2005 году окончил Академию государственной службы при президенте России. С 2011 по 2014 год возглавлял дирекцию здравоохранения Северо-Восточного административного округа Москвы. В мае 2015 года занял должность главного врача городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского в Москве.

3 апреля Мишустин назначил на должность заместителя главы Минздрава Александру Дронову. За два дня до этого премьер освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова по его собственному желанию.