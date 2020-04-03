Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя главы Минздрава Александру Дронову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Дронову Александру Викторовну статс-секретарем — заместителем министра здравоохранения РФ», — говорится в документе.
1 апреля Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Причиной стало заявление самого Костенникова.
2 апреля замлавы Минздрава Владимир Уйба был назначен врио главы Республики Коми.