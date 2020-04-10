Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росздравнадзора Аллу Самойлову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в пятницу, 10 апреля.

Перед этим Самойлова возглавляла департамент проектной деятельности Минздрава России, до этого была министром здравоохранения Чувашии.

Ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который позже стал министром здравоохранения.

3 апреля Мишустин назначил на должность заместителя главы Минздрава Александру Дронову. За два дня до этого премьер освободил от должности замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова по его собственному желанию.