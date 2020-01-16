Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин начал встречу с представителями фракции «Справедливая Россия». Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в четверг, 16 января.

Отмечается, что в четверг 16 января запланировано голосование среди депутатов Государственной Думы России, в ходе которого будет рассмотрена кандидатура Мишустина на пост главы правительства.

Кандидатура Мишустина предложена президентом России Владимиром Путиным в среду, 15 января. В тот же день кандидат принял участие во внеочередном заседании совета Думы.

Ранее 16 января стало известно, что «Единая Россия» единогласно поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на данном посту. Во фракции КПРФ заявили, что воздержатся от голосования, в ЛДПР по итогам встречи с Мишустиным рассказали, что еще не приняли окончательного решения.

Ранее в этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин уже подписал соответствующий указ, однако кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового.

Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.