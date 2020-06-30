Около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу к концу 2020 года при худшем сценарии, если карантин опять будет введен. Такие данные приводятся в докладе Международной организации труда (МОТ).

При базовом сценарии, который предсказывает постепенное оживление экономической активности, работы лишатся десятки миллионов человек (около 140). Если спрос восстановится быстро, то реализуется позитивный прогноз, согласно которому под сокращения попадут 34 миллиона человек.

МОТ отмечает за последние недели ухудшение ситуации во многих регионах, особенно в развивающихся странах. Подавляющее большинство сотрудников (93 процента) по-прежнему сталкиваются с определенными ограничениями из-за пандемии, которые не позволяют им трудится в прежнем режиме. Наиболее сложная ситуация в США.

Во втором квартале этого года работу уже потеряли 400 миллионов человек по всему миру, это превысило ранее прогнозируемые показатели на 10,7 процента.

В России работу приостановили 15 миллионов человек из-за пандемии, 680 тысяч из них попали под сокращения. Такие данные привел министр экономического развития станы Максим Решетников в конце июня.