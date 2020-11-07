В результате экономического кризиса в мире может произойти великая экономическая депрессия и многие люди останутся без работы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов.

«Сейчас времена будут такие, что их назовут второй великой экономической депрессией», — сказал Крестьянинов.

Он напомнил, что, когда такой период наступил в США, людям было негде работать. Учитывая автоматизацию многих процессов в первую очередь пострадают водители и кассиры, считает эксперт. По его мнению, серьезные убытки могут понеси и банки, поскольку у предпринимателей не будет средств, чтобы возвращать кредиты.

«Не могу сказать, что кризис приведет к смерти профессий, а то что трансформируется или сократиться востребованность — это точно», — отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

По его мнению, значительно снизиться штат дворников и бухгалтеров и юристов. Также продолжит модернизироваться сфера медицины. Уже сейчас врачи обладают огромным количеством техники, которая помогает в постановке диагноза.

Проблема безработицы на фоне пандемии коронавируса обострилась. Депутат Госдумы Ярослав Нилов порекомендовал бесплатно обучиться новой профессии в случае потери работы, передает агентство Nation News. Ранее россияне составили рейтинг специальностей, которые считают непрестижными. Они не хотят, чтобы их дети становились дворниками, продавцами, кассирами и уборщиками.

Видео дня. Экономисты ВШЭ призвали повысить налоги на доходы состоятельных россиян