СПОРТ

Мировой челлендж: легкоатлеты пробегут семь марафонов на всех континентах

23:14 10/02/2020

Бегом по всей планете. Более 40 легкоатлетов со всего мира принимают участие во всемирном челлендже – за семь дней они пробегут семь марафонов на всех континентах, передает телеканал «МИР 24». Стартовали отважные спортсмены в ЮАР, а следом совершили перелет в Антарктиду. Половину дистанции в 42 километра стайеры бежали навстречу пронизывающему ветру. Поэтому до финиша добрались значительно позже, чем в Африке. Выиграла забег датчанка Кристина Мадсен, она неожиданно обошла в том числе и мужчин – ее результат 3 часа 54 минуты.

«Поверить не могу в то, что произошло. Я выиграла Антарктику, и не только среди женщин. Вообще выиграла. Это было невероятно. Было жутко ветрено, условия экстремальные. Но мне так понравилось», – поделилась Кристина Мадсен.

Отогрелись спортсмены в австралийском городе Перт, где прошел следующий забег. А заключительная дистанция ждет легкоатлетов в Майами.



