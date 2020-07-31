По данным Всемирной туристской организации при ООН, из-за пандемии международный туристический сектор потерял с января по май текущего года порядка $320 млрд. Эта цифра почти в три раза превышает убытки, которые отрасль понесла в период мирового экономического кризиса 2009 года.

Ограничительные меры и запрет на перелеты сократили число туристов в первые пять месяцев 2020 г. на 300 млн – на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае количество поездок рухнуло на 98%, уточняется в докладе организации.

Больше всего пострадали островные государства, где туризм является основой экономики. Это Мальдивские, Сейшельские, Багамские острова. Существенные экономические потери понесли Таиланд и Филиппины. В Европе больше всего зависят от туризма Испания (14,9% ВВП) и Италия (13%).