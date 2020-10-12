Так называемый, объединённый запад, несмотря на все многолетние усилия по восстановлению суверенитета России её президентом Владимиром Путиным, до сих пор не желает менять своего отношения к нашей стране, считает известный российский политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал информационного агентства «Аврора».

По мнению эксперта, запад продолжает считать Россию периферией мира. В этой связи, при возникновении любого мирового кризиса он подобно любым митрополиям норовит спихнуть все тяготы и лишения социально-экономических катаклизмов на ту территорию, которую он считает своей колонией.

Даже несмотря на то, что в отношениях запада и России это совершенно не так, это не мешает и США, и Европе регулярно пытаться решить свои проблемы, которые они в конечном итоге раздувают до всепланетарных масштабов, на нашу страну. Так было и в 30-е годы прошлого века, когда Америка выходила из Великой депрессии за счёт индустриализации в СССР.

Тоже самое произошло и по итогам Второй мировой войны, когда штаты за счёт мобилизации военного производства смогли выбиться в экономические лидеры мира и до сих пор во много удерживают этот статус. Подобная же ситуация произошла и в 1991 году, когда распался Союз. Тогда американской экономике опять понадобились ресурсы для своего сохранения.

Вот и теперь, как считает Вассерман, запад снова спихнёт кризис на Россию. Он уже начала это делать ещё с начала этого года, когда целенаправленно обрушил цены на нефть. Вся остальная политика, связанная с санкциями, также идёт в этом же фарватере. Так что руководству и народу России нужно быть готовым держать новый удар со стороны англосаксов.