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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил полностью запретить въезд в Россию для граждан иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

« (Нужно) полностью запретить въезд иностранцев — из какой бы страны они ни прибывали ‑ и разрешить въезд в Россию только гражданам РФ», — сказал Миронов.

Парламентарий также призвал ужесточить требования к массовым мероприятиям. Он предлагает запретить мероприятия численностью более 50 человек.

Накануне Миронов призвал допустить лишь неотложные мероприятия социальной либо государственной значимости с небольшим числом участников — до 50−200 человек».

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