Гутерреша.

Генсек ООН добавил, что пандемия продемонстрировала риски, которые человечество игнорировало на протяжении десятилетий. Речь идет о слабых местах системы здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе.

Целые регионы, добившиеся ранее прогресса в деле искоренения нищеты и сокращения неравенства, за короткое время отбросило в прошлое, пояснил Гутерреш.

«Медицинские работники находятся на переднем крае борьбы, и только в Южной Африке число инфицированных среди них составляет более 4 тысяч человек. В некоторых странах неравенство в области здравоохранения усугубляется тем, что частные больницы, а также предприятия и даже отдельные лица забирают себе бесценное оборудование, которое срочно необходимо каждому», – добавил он.

Гутерреш не сомневается, что мир столкнулся с глубокой рецессией «со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года».

Около 100 миллионов человек могут быть еще ввергнуты в крайнюю нищету, обращает внимание генсек ООН.

«На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов. <…> COVID-19 сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили. Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь: ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех; выдумку о том, что неоплачиваемая работа по уходу — это не работа; иллюзию того, что мы живем в пострасистском мире; миф о том, что все мы в одной лодке», – разъяснил он.

Гутерреш не обошел стороной и тактику властей многих государств.

«На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки», – резюмировал он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Британия временно не будет публиковать данные по жертвам COVID-19.

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