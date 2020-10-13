Напряженность, связанная с попытками разных стран ввести цифровые налоги (налог на прибыль интернет-компаний, производящих нематериальные товары), может спровоцировать торговую войну, которая грозит сокращением мирового ВВП более чем на один процент ежегодно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

США, Франция, Великобритания и Ирландия — это лишь несколько стран, вовлеченных в давний спор о том, как адаптировать налоговую систему к новой цифровой экономике, в которой процветают Apple, Facebook, Amazon и онлайн-кинотеатры. Спор привлек к себе еще больше внимания из-за пандемии коронавируса, поскольку технологические гиганты получили огромную прибыль от покупок, сделанных оказавшимися взаперти людьми.

«Прайм» отмечает, что Google, Apple и другие компании продают свою продукцию потребителям в разных странах, но без привязки к государству покупателя. Многие корпорации регистрируются в странах с низкими налоговыми ставками. Доказать гражданство покупателей и добиться выплаты налога на прибыль в бюджет государств пока сложно.

ОЭСР предупредила, что странам необходимо как можно скорее заключить единое соглашение, иначе они рискуют нанести новый удар мировой экономике. В организации считают, что отсутствие решения, принятого на основе консенсуса, приведет к распространению односторонних налогов на цифровые услуги и увеличению вредных налоговых и торговых споров.

«Наихудший сценарий — глобальная торговая война, спровоцированная односторонними налогами на цифровые услуги», — подчеркнули в ОЭСР.

Перед ОЭСР ранее поставили ​​задачу объединить нации для выработки единого международного подхода к цифровому налогообложению. Эта работа усложнилась, так как пандемия помешала личным встречам, а в июне США решили выйти из переговоров (Вашингтон считает, что налоги созданных в США цифровых гигантов должны поступать в американскую казну). ОЭСР заявила, что в этом году соглашения точно не будет. Вместо этого организация стремится заключить сделку к «середине 2021 года».

Как сообщал «Рамблер», ранее Европейская комиссия пообещал разработать единый цифровой налог для всего ЕС, если к концу 2020 года не будет достигнута договоренность с ОЭСР.

Кроме того, Франция, Великобритания и Испания, планируют собрать первые поступления своих национальных цифровых налогов в первой половине 2021 года.