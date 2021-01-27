По его мнению, людям нужно постараться, чтобы избежать критических ситуаций.

В мире уже больше ста миллионов человек заболели коронавирусом, свыше двух миллионов из них погибли. По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, нас могут ждать вещи и похуже.

Гейтс считает, что даже нынешняя пандемия могла проходить иначе, если бы мир был к ней готов. Так, лучшие возможности для диагностики помогли бы быстрее выявлять зараженных, контролировать распространение инфекции и снизить количество смертельных исходов.

Он выразил надежду на изменение ситуации в ближайшие два года, поскольку есть много вещей, над которыми нужно поработать. Это и вакцины, и медикаменты, а также мониторинг и другие аспекты. Над этим необходимо работать сейчас, так как теперь ясно, что это нужно было делать до того, как пришел вирус.

Заниматься этим должны правительства стран, причем, на глобальном уровне. COVID-19 уже стал частью нашей жизни, как землетрясения или цунами. И требуется не только реакция на этот вызов.

Как отметил Гейтс, человечество не готово к следующей пандемии, а ведь она может быть в десять раз страшнее коронавируса. Однажды пандемия способна поставить нас на грань, если медицина не будет к ней готова.

Ранее врач рассказала о последствиях коронавируса, которые могут вести к инфаркту, инсульту или смерти от астмы.