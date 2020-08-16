Американский боец смешанного стиля (MMA) Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье и защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Поединок спортсменов возглавил турнир UFC 252, который прошел в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением признали сильнейшим 37-летнего Миочича (49-46, 49-46, 48-47).

View this post on Instagram 🏆 @StipeMiocic побеждает единогласным решением судей! #UFC252 A post shared by UFC Russia (@ufcrussia) on Aug 15, 2020 at 10:08pm PDT

Атлеты провели очный бой в третий раз, ранее каждый из них одержал по одной победе. Всего на счету Миочича теперь 20 выигранных поединков, еще в трех он уступил.

Кормье потерпел третье поражение в MMA, в его активе осталось 22 победы, один поединок американца признан несостоявшимся. В преддверии UFC 252 41-летний спортсмен заявлял, что завершит спортивную карьеру после этого выступления.