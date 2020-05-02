В настоящее время нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом 2 мая заявил российский Минздрав.

Пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба ведомства. «Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией», — говорится в сообщении», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Ранее в субботу стало известно, что за прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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