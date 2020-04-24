В прошлом году показатели смертности в России снизились на 1,6% по сравнению с 2018 годом. Об этом заявили представители Министерства здравоохранения порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пятницу.

За прошедший период отмечено снижение смертности: от болезней системы кровообращения — на 1,0%, туберкулеза — на 10,7%, болезней органов дыхания — на 3,7%.

«От внешних причин — на 4,9%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий — на 7,1%», — говорится в сообщении.

Кроме того, за 2019 год снизилась смертность от самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.

21 апреля Министерство здравоохранения России сообщило, что ожидаемая продолжительность жизни в стране в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.

В министерстве связали рост продолжительности жизни со снижением смертности населения трудоспособного возраста — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

Таким образом, в прошлом году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан.