В России начинается программа вакцинации против гриппа, одними из первых вакцину получат жители северных регионов, рассказал журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас начинается уже программа, пошла доставка вакцин против гриппа, северные территории одни из первых будут получать федеральные поставки вакцины», — сказал он.

Министр отметил, что при проведении вакцинации важно отобрать людей, которые наиболее подвержены осложнениям при заболевании гриппом. Также, по его словам, в обязательном порядке надо провакцинировать медиков.

О планируемом начале вакцинации против гриппа в августе глава Минздрава сообщал в начале лета. По его словам, из-за коронавируса лучше начать вакцинацию заблаговременно, до периода подъема заболеваемости.