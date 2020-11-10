Минздрав России издал приказ, который утверждает новые требования к составу автомобильных аптечек. Обзор документа, вступающего в силу 1 января 2021 года приводит газета «Коммерсант».

Из приказа следует, что бинты размером 5 м на 5 см и 5 м на 7 см возить в аптечках больше не нужно, так как их применение при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП «не имеет смысла». «Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи», — отмечалось в пояснительной записке. Кроме того, в аптечках теперь не требуется держать стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, так как «обеспечить соблюдение правил асептики при оказании первой помощи не представляется возможным».

Вместо этих перевязочных материалов в аптечке должны быть две упаковки стерильных салфеток, семь упаковок стерильных или нестерильных бинтов больших размеров (четыре упаковки бинтов размером 5 м на 10 см и три упаковки бинтов размером 7 м на 14 см) и рулонный лейкопластырь размером 2 на 500 см (ранее требовался рулон размером 1 на 250 см). Из требований при этом исключили бактерицидные лейкопластыри, которые используется при мелких ссадинах, царапинах и мозолях, но не подходят для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Помимо этого, в состав аптечки теперь должны будут входить две медицинские нестерильные одноразовые маски для защиты органов дыхания от респираторных инфекций, две пары перчаток (сейчас в аптечка должна быть одна пара), маска для проведения искусственного дыхания, жгут, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи. Возить в аптечке какие-либо лекарства приказ не требует.

Учредитель компании ФЭСТ (занимается производством автоаптечек) Владимир Михайлов назвал требование о наличии в аптечке масок логичным в условиях пандемии. «Как водитель, так и любой человек может попасть в ситуацию, когда придется общаться с больным человеком или самому заболеть. Все требования относительно комплектующих автомобильной аптечки производители сегодня могут выполнить», — считает он.

В свою очередь директор ресурсно-образовательного центра по первой помощи «Российского Красного Креста» Лариса Храмеева поддержала исключение требования возить в аптечках стерильные бинты, поскольку при вскрытии упаковки на улице они моментально становятся нестерильными. «По такой же логике не нужны и стерильные салфетки, их можно было бы заменить более дешевыми обычными. Правильно, что решили убрать маленькие бинты — ими сильное кровотечение не остановишь, но для этого бинты в принципе плохо подходят, для эффекта давящей повязки лучше всего подходит медицинская косынка», — считает Храмеева.

При этом она не одобрила решение Минздрава отказаться от требования возить в аптечке бактерицидные лейкопластыри, так как даже маленькая царапина, если ее быстро не закрыть, может привести к неприятным последствиям.

Принятие новых требований к аптечкам не обязывает автовладельцев менять аптечки, которые они держат в машинах в настоящее время. Старые аптечки разрешено возить до истечения срока годности, но не позднее 31 января 2024 года. Штраф за отсутствие аптечки в машине, напомним, составляет 500 рублей.