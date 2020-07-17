Министерство здравоохранения Украины планирует делать вдвое больше тестирований на коронавирус в день, сообщил в пятницу глава ведомства Максим Степанов.

«В начале апреля, когда я возглавил Минздрав, мы делали около 200-250 тестов ПЦР в день. Сегодня эта цифра от 13 до 14 тысяч тестов в день. Более того, я хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся, у нас в планах постоянно усиливать возможности наших лабораторий, чтобы они увеличивали это количество. Сейчас в планах увеличить в два раза количество тестирований», — сказал Степанов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что Минздрав обновил оборудование всех лабораторных центров и будет дальше расширять мощности лабораторий.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 57 264 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 456 человек, выздоровели 29 769 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.