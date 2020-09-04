Российский Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса, разработанные ведущими отечественными учеными и клиницистами. Теперь при борьбе с инфекцией могут использоваться 10 препаратов, два из которых должны применяться в комбинации с друг другом.

Отмечается, что в схему лечения был включен новый российский препарат левилимаб.

«Таким образом усилен «арсенал» российских препаратов для противовирусного лечения», — говорится на сайте министерства.

Для лечения пациентов с легкими и средними формами заболевания в схеме остался гидроксихлорохин.

Кроме того, на фоне разработки вакцины от COVID-19 медики ввели новый раздел — специфическая профилактика. В нем содержатся рекомендации по показаниям и противопоказаниям для прививки, а также список приоритетных групп для вакцинации. Помимо этого, специалисты учли новые данные о развитии заболевания и его патогенезе, в связи с чем переработали раздел патогенетической терапии, дополнив его актуальной информацией.

Ранее сообщалось, что со 2 по 3 сентября количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 4995, достигнув отметки в 1.009.995. Больше всего заболевших по-прежнему регистрируется в Москве.