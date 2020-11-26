Подмосковный Минздрав проверяет историю о том, что в звенигородской больнице завотделением избил онкобольную пациентку с подозрением на «ковид», сообщает Telegram-канал Mash. Оказалось, что медика не в первый раз обвиняют в рукоприкладстве.

К журналистам, как сообщал «Рамблер», обратилась 42-летняя Ольга Спецова, страдающая онкологическим заболеванием. Она заявила, что некоторое время назад была госпитализирована в больницу №45 в Звенигороде с 25-процентным поражением легких. 20 ноября она решила уточнить у 32-летнего завотделением Заура Цоколаева информацию об одной из процедур.

Врач, сославшись на занятость, отказался беседовать с пациенткой. Женщина попыталась настоять на своем. Медик, по словам Спецовой, затолкал её в ординаторскую и избил. В процессе женщина теряла сознание, а когда очнулась Цоколаев заставил ее подписать бумагу о том, что это она набросилась на него. Позже у пациентки диагностировали ушибы и разрыв барабанной перепонки. Медик со своей стороны заявил, что уже обратился в суд и предоставил заключение независимых урологов, согласно которому Спецова ударила его в пах.

«Она радоваться должна, что мы ее вылечили, а не обвинять меня в чем-то», — заявил Цоколаев журналистам.

В подмосковном Минздраве, изучив новости об инциденте в СМИ, заявили о проведении служебной проверки. Сотрудники министерства пообещали принять меры, если информация, изложенная Спецовой, подтвердится. Между тем, журналистам уже удалось узнать о прошлом Цоколаева. Известно, что ранее медика уволили из государственной поликлиники, где он работал, за рукоприкладство. Врач якобы спустил с лестницы пациента, с которым не нашел общий язык.