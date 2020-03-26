Процедура регистрации медицинских изделий, предназначенных для диагностики коронавируса, максимально ускорена. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил Минздрав России.

При условии соблюдения правил подачи документов процедура будет проводиться в кратчайшие сроки, заявили в ведомстве.

Также в Минздраве подчеркнули, что технические и клинические испытания таких изделий могут проводить не только аккредитованные лаборатории, но и Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ). Последний также безвозмездно осуществляет консультирование по вопросам, связанным с государственной регистрацией медицинских изделий, предназначенных для диагностики коронавирусной инфекции.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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