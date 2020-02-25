Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось. У них нет повышенной температуры, также не наблюдается катаральных симптомов. Об этом 25 февраля сообщил региональный минздрав, передает «РИА Новости».

Все находящиеся на карантине в инфекционной больнице Казани — под ежедневным лабораторным контролем. Карантин продлится 14 дней. В течение этого времени эвакуированные будут контактировать только с медицинскими сотрудниками, которые также будут изолированы.

Кроме того, контролируется состояние здоровья персонала больницы: имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, а также ведется персональный медицинский мониторинг.

Восемь граждан России доставили из Японии в Казань 23 февраля. По информации Минздрава РФ, у троих россиян, которые заразились коронавирусом на корабле, болезнь проходит в легкой форме и без осложнений.

Судно Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту вышло из японского города Иокогама 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус COVID-2019, позднее на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек. 3 февраля лайнер вернулся в Иокогаму, однако его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин до 19 февраля.

В итоге заболевание было диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

По данным на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Количество летальных исходов — 2 701.