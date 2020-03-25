Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало приказ, согласно которому врач Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом SARS-COV-2, исключается из числа главных внештатных специалистов по инфекционным болезням ведомства.

«Внести в список главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края изменения, исключив из списка главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Санникову И.В.» — говорится в документе.

О том, что Санникову, которая после сокрытия поездки в Испанию продолжала работать, исключили из списков главных внештатных инфекционистов краевого министерства, ранее рассказал первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Врач пробыла в Мадриде с 6 по 9 марта, когда там уже обострилась ситуация с распространением коронавируса SARS-COV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

По возвращении домой Санникова не соблюдала режим самоизоляции и читала лекции для студентов. За медпомощью из-за недомогания она обратилась только 17 марта. По данным СК, ее положили в больницу, где диагностировали коронавирус. Как пишут местные СМИ, врач находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

Всего заболевшая контактировала почти с 1 тыс. человек. В результате этот же диагноз подтвердился у 11 человек, которые с ней общались.

СК возбудил против инфекциониста уголовное дело о халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, которые создают опасность жизни или здоровью людей.

В субботу, 21 марта, медработник призналась, что виновата в нарушении режима самоизоляции.