Число случаев заражения коронавирусом в США может достигать по крайней мере 23 миллионов, что в 10 раз больше, чем официально сообщается, пишет газета Washington Post со ссылкой на Роберта Редфилда, главу Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в составе американского минздрава.

«По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения коронавирусом в США – ред.) есть фактически 10 других инфицированных», — заявил Редфилд в ходе беседы с журналистами.

По словам Редфилда, подсчет CDC основывается на собранных со всей страны образцах крови, которые проверяют на наличие антител к COVID-19. По этим подсчетам, на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом в США есть 10 человек с антителами. Таким образом на территории США носителями коронавирусной инфекции являются как минимум 23 миллиона человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.

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