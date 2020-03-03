Состояние россиянина, который вернулся из Италии и у которого подтвердился коронавирус COVID-19, удовлетворительное. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся. Обстановка абсолютно спокойная. Новых случаев подтвержденных нет», — приводит слова министра ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, всего в России регистрировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей, пишет «Газета.ру».

Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших COVID-19 в Европе. На 3 марта число инфицированных коронавирусом в этой стране достигло 2036 человек.

Эпидемия COVID-2019 началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. По данным на 3 марта, только в Китае от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.