Все новости на карте

В прошлом году показатели смертности в России снизились на 1,6 процента по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что число смертей в результате ДТП стало ниже на 7,1 процента, от внешних причин — на 4,9 процента.

За прошедший год было зафиксировано снижение смертности от болезней системы кровообращения и органов дыхания, а также туберкулеза, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее сообщалось о том, что средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума.

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой