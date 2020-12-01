В 17 регионах России остаток коечного фонда находится на уровне менее 5%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, особенно тревожная ситуация складывается в Калининградской области и в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Заявление главы Минздрава прозвучало на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Мурашко назвал основные на сегодняшний день данные. По его словам, в настоящее время 79% пациентов с подтвержденным COVID-19 лечатся амбулаторно. При этом он признал, что в России есть дефицит некоторых лекарств, поэтому в ведомстве допускают закупку препаратов из-за рубежа, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

В целом по России около 21% «коронавирусных» коек остаются свободными, добавил Мурашко, но в некоторых регионах ситуация с коечным фондом заставляет поволноваться.

«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», — резюмировал министр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Роспотребнадзор предложил продлить до 1 января 2022 года санитарные требования к организациям, работающим с детьми, введенные из-за пандемии коронавируса. В проекте постановления ведомства предлагается продлить запрет на проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». Документ также вводит обязательное измерение температуры у детей и закрепляет за одним классом определенный кабинет в школе, где проходит большинство уроков. Среди обязательных условий также — наличие антисептиков при входе, в столовых и санузлах. При этом дистанционное обучение в школах останется в ведении регионов.

Постановление также предусматривает, что группы в детских садах должны быть изолированы друг от друга, а обрабатывать игрушки необходимо ежедневно. Если проект будет принят, эти требования продлят до 1 января 2022 года.