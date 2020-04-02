Минздрав России запустил информационную систему для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение «Известий» 2 апреля.

«Система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших. Информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России (для закрытых административно-территориальных образований), Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса России», — говорится в сообщении.

На федеральном уровне информация будет обезличенной. На региональном уровне будет доступна аналитика в разрезе медицинских организаций для оперативного принятия решения по заболевшим. По сложным пациентам, мониторинг которых осуществляется силами дистанционных реанимационно-консультационных центров будет осуществляться динамический мониторинг состояния здоровья.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Всего по состоянию на 2 апреля в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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