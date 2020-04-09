Министерство здравоохранения России выпустило пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Документ опубликован в четверг, 9 апреля.

Рекомендации предназначены для врачей и руководителей медицинских учреждений и содержат сведения о зарегистрированных в России диагностических тест-системах, препаратах, которые противопоказаны при лечении коронавируса, а также схемы профилактики инфекции.

В частности, в документе подробно описаны все этапы диагностики и методы лабораторных исследований для определения наличия коронавируса у пациента. В разделе, посвященном лечению инфекции, представлены препараты с доказанной эффективностью против коронавируса, а также особенности лечения заболевания у беременных женщин.

Кроме этого, в документе Минздрав определил профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения инфекции, а также порядок проведения патологоанатомических вскрытий тел скончавшихся пациентов.

Рекомендации Минздрава России основаны на материалах, опубликованных специалистами Всемирной организации здравоохранения, а также китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью, анализе российских и зарубежных научных публикаций.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. заболевших коронавирусом в 81 регионе. За весь период от болезни скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года и за несколько месяцев охватила более 200 стран мира. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По данным сайта Worldometer на 9 апреля, инфекцией заразились более 1,5 млн людей.