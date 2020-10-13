ыдано разрешение на исследования вакцины «Спутник V» на гражданах старше 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

«Министерство здравоохранения РФ во вторник выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев возрасте старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19.