Министерство здравоохранения России предупредило о том, что кондиционеры повышают риск распространения коронавирусной инфекцией в непроветриваемых помещениях. Об этом сказано в рекомендации по профилактике коронавируса для врачей, опубликованной на сайте ведомства 9 апреля.

В связи с этим рекомендовано отказаться от их использования в медицинских учреждениях.

«В зонах высокого риска распространения инфекции <…> использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», — сказано в рекомендациях.

Также в ведомстве отметили, что применение воздухоочистителей, в том числе с источником УФБИ, не является эффективной мерой по снижению риска распространения воздушных инфекцией, включая коронавирус, из-за недостаточной производительности. Поэтому ведомство порекомендовало чаще проветривать помещение.

9 апреля Минздрав выпустил пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции для врачей и руководителей медицинских учреждений.

В частности, в документе подробно описаны все этапы диагностики и методы лабораторных исследований для определения наличия коронавируса у пациента. Среди главных симптомов заболевания врачи называют наличие высокой температуры и сухого кашля. Также у 55% заразившихся наблюдается одышка, а у 44% — повышена утомляемость, пишет «Газета.ру».

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. заболевших коронавирусом в 81 регионе. За весь период от болезни скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

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