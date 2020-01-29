Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по лечению нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом в среду, 29 января, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.