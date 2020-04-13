Медицинским работникам рекомендовано классифицировать любой случай заболевания ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрение на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится во временных методических рекомендациях, опубликованных на сайте Минздрава России в понедельник, 13 апреля.

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