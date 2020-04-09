Для профилактики коронавируса у лиц, которые контактировали с заболевшим, рекомендуется применение «Гидроксихлорохина» и «Мефлохина», следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению и профилактике коронавирусной инфекции, опубликованных в четверг, 9 апреля, на сайте ведомства.

«Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтвержденным случаем COVID-19: «Гидроксихлорохин» <…> «Мефлохин», — говорится в тексте рекомендаций.

Эти препараты также рекомендованы для профилактики заболевания у лиц, которые находятся в очаге заражения.

В список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых помимо указанных препаратов также вошли хлорохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, сочетание лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Применение конкретного лекарства определяется тяжестью случая, а также наличием сопутствующих инфекций и противопоказаний.

По последним данным, на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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