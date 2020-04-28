Российский Минздрав во вторник, 28 апреля, выпустил шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению нового типа коронавируса.

Ведомство, в частности, расширило список возможных лекарств для борьбы с инфекцией у взрослых. В него теперь входят 13 препаратов вместо девяти. Согласно рекомендациям, при лечении возможно применение препаратов хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир вместе с ритонавиром, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов.

Также в него включили препараты умифеновир, ремдесивир, фавипиравир, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с коронавирусом.

«По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяются при лечении пациентов с COVID-19», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что имеющиеся на сегодняшний день сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности, поэтому перед применением необходимо получить разрешение врачебной комиссии.

Ранее во вторник Минздрав разрешил клинические исследования японского препарата «Фавипиравир» среди заразившихся коронавирусом. Испытания пройдут в 17 медучреждениях разных регионов страны.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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