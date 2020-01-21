Экспресс-тесты, разрабатываемые одним из учреждений Минздрава, позволят определить новый коронавирус в течение 20-30 минут, исследование будет проводиться людям, у которых есть симптомы, прибывшим из региона, где есть это заболевание, сообщил РИА Новости замглавы Минздрава Сергей Краевой.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По словам Краевого, самое главное — правильно поставить диагноз, то есть определить возбудитель. В настоящий момент одно из учреждений министерства здравоохранения заканчивает разработку тест-системы для диагностики и определения специфического коронавируса, возбудитель которого был выделен от больных в Китае и который был секвенирован, то есть известна его последовательность. Ориентировочно где-то в начале февраля эта тест-система будет готова, уточнил Краевой.

«Это экспресс-тесты, которые будут позволять определять возбудитель в течение 20-30 минут максимум», — пояснил он.

Краевой уточнил, что все исследования проводятся тогда, когда есть подозрение на заболевание и необходимо установить диагноз, то есть определённая симптоматика, которая характерна для заболевания.

«И вот если у пациента есть симптоматика, соответствующая этим заболеваниям, если он прибыл из того региона, где есть этот возбудитель, то тогда делается это исследование «, — добавил Краевой.

По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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