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Главный внештатный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов призвал россиян снизить калорийность своего рациона на 30 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Бойцова, пойти на такое ограничение россияне должны на время самоизоляции.

«В условиях изоляции постоянно тянет к еде из-за близости холодильника. Но суточная калорийность рациона должны быть снижена на 30 процентов», — подчеркнул кардиолог.

Он объяснил, что в период изоляции физические нагрузки ограничены, это влечет за собой увеличение массы тела.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые из Нью-Йоркской медицинской школы имени Гроссмана предупредили, что ожирение может оказаться более опасным для больных коронавирусом, чем рак и многие другие болезни.

Ученые проанализировали данные о пациентах с коронавирусом, лечившихся в Нью-Йорке в период с 1 марта по 2 апреля. Исследователи пришли к выводу, что больше всего попасть в больницу рискуют (в порядке убывания степени риска): пациенты от 75 лет, люди в возрасте от 65 до 74 лет, пациенты с индексом массы тела больше сорока (нормой считается ИМТ 18,5-24,99) и люди с сердечной недостаточностью.

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