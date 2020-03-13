Минздрав России рекомендует избегать поездок в страны, где регистрируются случаи коронавируса. Об этом сообщается в пятницу, 13 марта, на сайте министерства.

«Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции», — говорится в специальном разделе, посвященном коронавирусу.

Также в Минздраве рекомендовали избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ, не посещать места массового скопления людей и как можно чаще мыть руки с мылом.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке пропуска через российскую границу граждан Италии. Мера вступила в силу 13 марта.

В тот же день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Германию, Италию, Испанию и Францию на период с 13 марта по 30 апреля. Речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, авиакомпания Utair приостановила полеты в Милан до конца мая.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.