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Мест в медучреждениях РФ будет достаточно при увеличении числа пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мест в больницах хватит, система перейдет на другой формат», — сказал он в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.

В России в настоящее время зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека уже выписаны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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