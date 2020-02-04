Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что Россия готовится к массовому распространению нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовимся к возможной масштабной инфекции», — заявил Краевой на заседании в Госдуме.

Как уточняется «Интерфакс», Краевой обратил внимание на сообщения в СМИ, согласно которым инфекция в основном поражает мужчин монголоидной расы. Замминистра подчеркнул, что не подтверждает и не опровергает эту информацию. По его словам, эти данные не успокаивают Минздрав, ведомство не может прогнозировать, как вирус будет развиваться в России.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 427 человек. Общее число заболевших в Китае приблизилось к 20,5 тысячи, а выздоровели к 4 февраля 632 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России, оба они — граждане Китая.

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