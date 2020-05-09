Нарушение масочного режима может привести к росту числа заболевших и повлечь за собой введение новых ограничительных мер. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили «Известиями» в Минздраве России.

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что пока регистрируются новые случаи заболевания, опасность распространения инфекции сохраняется.

По его словам, если противоэпидемические меры не буду соблюдаться, то неизбежно возникнут вспышки коронавируса. Как следствие, это вызовет необходимость в введении дополнительных ограничений.

Кроме того, Чуланов напомнил, что маска помогает снизить риск заражения и передачи коронавирусной инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путем.

Ранее в этот же день врач-терапевт Анна Шельпакова рассказала, как правильно носить маску, чтобы снизить риск заражения инфекцией, а в Роспотребнадзоре представили рекомендации о том, как нужно утилизировать использованные перчатки и маски.

С 12 мая в Москве будет введен обязательный масочный режим в общественном транспорте и других публичных местах. Вслед за столицей таким образом поступило и большинство регионов в стране.

Штраф за нахождение без маски в городском транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей, в общественных местах — 4 тыс. рублей. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, находиться без маски и медицинских перчаток можно будет только в своих домах или рабочих кабинетах, пишет «Газета.ру».

Всего, по данным на 9 мая, в России зарегистрировано 198 676 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 1827 пациентов, выздоровели — 31 916.

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