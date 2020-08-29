Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, который позволяет выдавать родителям младенца электронное свидетельство о рождении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что проект приказа предусматривает возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери.

Таким образом, родители смогут передавать свидетельство о рождении ребенка в ЗАГС без посещения учреждения.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай напомнил, что в настоящее время медицинское свидетельство о рождении можно получать только в печатном виде.

Ранее москвичам рассказали, какие документы в центрах госуслуг можно получить одним пакетом.