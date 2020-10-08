Гражданам России стоит отказаться от посещения общественных мест и от визитов в гости, рекомендует Министерство здравоохранения РФ.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов напомнил, что в ряде регионов отмечается значительный рост числа выявляемых случаев COVID-19, передаёт ТАСС. Чиновник попросил россиян провести предстоящие выходные «дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно». Также представитель Минздрава посоветовал ограничить поездки на общественном транспорте.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 260 112 человек. Количество больных в настоящее время составляет 235 727. За сутки от COVID-19 в стране излечились 7054 заражённых, погиб 191 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал жителей области не пользоваться общественным транспортом без крайней причины, сообщал NEWS.ru.