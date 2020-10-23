Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной, пообещал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что граждане смогут привиться от COVID-19 «с момента, как только будут запущены большие объемы производства».

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация населения от коронавируса может стартовать в последних числах ноября. Массовая поставка вакцин от COVID-19 в России начнется в ноябре-декабре. Это связано с необходимостью проконтролировать качество препарата.